Concours de petits et gros palets Stade, 13 mai 2023, Luzay.

Amateurs ou joueurs confirmés tentez de remporter le 1er prix de ce concours de petits et gros palets! La pratique, le feeling, la connaissance de du jeu et du terrain, la technique de jeu et un peu de chance feront sans nul doute la différence pour remporter l’un des nombreux lots mis en jeu..

2023-05-13

Stade

Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Amateurs or experienced players try to win the 1st prize of this competition of small and big pucks! The practice, the feeling, the knowledge of the game and the ground, the technique of play and a little luck will undoubtedly make the difference to win one of the many prizes put at stake.

Tanto si eres un aficionado como un jugador experimentado, ¡intenta ganar el primer premio en esta competición de pequeños y grandes discos! La práctica, el feeling, el conocimiento del juego y del terreno, la técnica de juego y un poco de suerte marcarán sin duda la diferencia para ganar uno de los muchos premios que se ofrecen.

Die Pucks sind nicht nur für Anfänger geeignet, sondern auch für Fortgeschrittene, die versuchen, den ersten Preis zu gewinnen Übung, Gefühl, Kenntnis des Spiels und des Spielfelds, Spieltechnik und ein wenig Glück werden zweifellos den Unterschied ausmachen, um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Maison du Thouarsais