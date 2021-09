95270 Luzarches 95270, Val-d'Oise Luzarches : journée solidaire pour la lutte contre le cancer du sein Luzarches 95270 Catégories d’évènement: 95270

Val-d'Oise

Luzarches : journée solidaire pour la lutte contre le cancer du sein Luzarches, 26 septembre 2021, 95270. Luzarches : journée solidaire pour la lutte contre le cancer du sein

Luzarches, le dimanche 26 septembre à 11:00

Le dimanche 26 octobre, Famillathlon 95 s’associe avec le comité du Val-d’Oise de la Ligue contre le cancer pour proposer une journée sportive et ludique en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Une initiative qui fait sens à l’approche du mois d’Octobre rose (campagne destinée à sensibiliser et à lever des fonds pour la recherche). Rendez-vous au Golf Mont Griffon à Luzarches afin de découvrir les nombreux stands d’information et les animations proposées (zumba, tombola, tournois sportifs, etc.).

Entrée libre

Famillathlon 95 s’associe avec le comité du Val-d’Oise de la Ligue contre le cancer pour proposer une journée sportive et ludique en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Luzarches Luzarches 95270 Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: 95270, Val-d'Oise Autres Lieu Luzarches Adresse Luzarches Ville 95270 lieuville Luzarches 95270