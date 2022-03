Luz | Théâtre Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Luz | Théâtre l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-04-28

Fouesnant Finistère Toda Vía Teatro | Paola Giusti | Elsa Osorio Que feriez-vous si un jour vous découvriez que vous avez une autre identité ?

Que vous n’êtes pas le fils ou la fille de ceux qui vous ont élevé… Et qu’en plus, dans votre famille « adoptive » se trouvent les responsables de la disparition de vos géniteurs ? Ce qui arrive à Luz, personnage central de cette adaptation théâtrale du roman Luz ou le temps sauvage d’Elsa Osorio, est l’histoire de beaucoup d’enfants nés en captivité et volés pendant la dictature militaire en Argentine. Si Paola Giusti vit et travaille (elle a notamment mis en scène Le grand cahier et Le Révizor que nous avons reçus à l’Archipel) en France depuis longtemps, elle est née à Tucumán en Argentine. Elle a grandi avec cette histoire qui rode, en entendant ponctuellement le mot « disparu » au fil de conversations : « fils de disparu.e », « sœur de disparu.e », « parent de disparu.e »… Récits enchâssés, mises en abyme, le spectacle est construit comme une enquête, pour reconstituer l’histoire de Luz et, ce faisant, dessiner le portrait de la société argentine des années 1970. l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

