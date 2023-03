« Et les astres » Aphélie Cie – Étape de travail LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur OT de Luz St Sauveur, CDT65 Luz-Saint-Sauveur Catégories d’Évènement: Luz-Saint-Sauveur

Seine-et-Marne Luz-Saint-Sauveur . Pièce musicale et vocale immersive pour un musicien et une comédienne. A quoi ça tient, l’imagination ? A-t-on vraiment besoin de rêver pour se construire ? Comment se construit-on quand on n’a pas de rêves ? Pas de désir ? De nombreux adolescents appartenant à la génération dite « Génération Y nostalgique et mélancolique » font état d’un désintérêt profond pour leur avenir et d’une incapacité à se projeter dans des figures valorisantes et fantasmées d’eux-mêmes. Nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont jamais connue, ces adolescents se tournent volontiers vers un passé envisagé meilleur que ce que l’avenir pourrait leur réserver. Résignés face à une société éminemment inhospitalière et un avenir peu réjouissant, le rêve, le désir, l’enthousiasme et l’engagement disparaissent peu à peu de leur quotidien. > 40ème anniversaire de la maison. Gratuit. +33 5 62 92 38 38 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

