Concert « Christmas Mademoiselles » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 29 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

« Laissez-vous charmer par la grâce, la voix et la vitalité de ces 3 jeunes femmes qui interprètent pour vous les plus beaux chants de Noël…

Un répertoire dansant aux accents vintage et modernes à la fois !​ »

> Tout public.

> Gratuit..

2023-12-29 18:00:00 fin : 2023-12-29 19:30:00. EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Parvis de l’église

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Let yourself be charmed by the grace, voice and vitality of these 3 young women as they interpret the most beautiful Christmas carols for you…

A danceable repertoire with both vintage and modern accents!… »

> Open to all.

> Free admission.

« Déjese encantar por la gracia, la voz y la vitalidad de estas 3 jóvenes mientras interpretan los más bellos villancicos navideños…

¡Un repertorio bailable con acentos vintage y modernos!

> Abierto a todos.

> Entrada gratuita.

« Lassen Sie sich von der Anmut, der Stimme und der Vitalität dieser drei jungen Frauen verzaubern, die für Sie die schönsten Weihnachtslieder interpretieren…

Ein tanzbares Repertoire mit Vintage- und modernen Akzenten!

> Für jedes Publikum.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Luz St Sauveur|CDT65