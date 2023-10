Visite guidée aux flambeaux LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 26 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Mise en lumière du bourg historique et de ses richesses. Balade culturelle et familiale animée par une guide conférencière. Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III à Victor Hugo, de porte en porte, promenez-vous entre passé et modernité dans notre beau village chargé d’histoire.

– Inscriptions à l’Office de tourisme.

– 30 pers. max.

– Tout public.

– Gratuit..

2023-12-26 18:30:00 fin : 2023-12-26 . EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Parvis de l’église des Templiers

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Spotlight on the historic town and its treasures. A cultural and family stroll led by a tour guide. From the Knights Templar to the town hall treasure, from Napoleon III to Victor Hugo, stroll from door to door through the past and modernity of our beautiful village steeped in history.

– Registration at the Tourist Office.

– 30 people max.

– All ages.

– Free admission.

Descubra la ciudad histórica y sus tesoros. Un paseo cultural y familiar dirigido por un guía. De los templarios al tesoro del ayuntamiento, de Napoleón III a Victor Hugo, pasee de puerta en puerta por el pasado y el presente de nuestro hermoso pueblo cargado de historia.

– Reservas en la Oficina de Turismo.

– 30 personas máximo.

– Todas las edades.

– Entrada gratuita.

Hervorhebung des historischen Marktfleckens und seiner Reichtümer. Ein kultureller und familiärer Spaziergang, der von einer Fremdenführerin geleitet wird. Von den Templern bis zum Schatz des Rathauses, von Napoleon III. bis Victor Hugo, von Tür zu Tür, spazieren Sie zwischen Vergangenheit und Moderne durch unser schönes, geschichtsträchtiges Dorf.

– Anmeldung im Tourismusbüro.

– max. 30 Personen.

– Für alle Altersgruppen.

– Kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT de Luz St Sauveur|CDT65