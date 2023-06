Pina Loches : Les Vacances de Pina Loches LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 1 septembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Un solo gestuel et clownesque pour une pin-up des années 50.

« Pina Loches est en vacances, enfin l’occasion d’aller voir la mer. Elle s’est bien préparée : la serviette, le maillot de bain, le transat…

Bah ! Où est la crème solaire ? Ah oui ! Sous la glacière, le transistor, les lunettes de soleil et le panier pour ranger tout ça.

Voilààààà ! Pina Loches est optimiste, mais jusqu’à quand ? »

> Gratuit.

> Tout public.

> Repas sur réservation..

2023-09-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-01 . .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Route de Gavarnie

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A gestural, clownish solo for a 50s pin-up.

« Pina Loches is on vacation, finally a chance to see the sea. She’s been well prepared: towel, bathing suit, deckchair…

Bah! Where is the sun cream? Oh, yes! Under the cooler, the transistor radio, the sunglasses and the basket to store it all.

Here it is! Pina Loches is optimistic, but until when? »

> Free admission.

> All public.

> Meal on reservation.

Un solo gestual y payasesco para una pin-up de los años 50.

« Pina Loches está de vacaciones, por fin tiene la oportunidad de ver el mar. Se ha preparado bien: la toalla, el bañador, la tumbona?

¿Y la crema solar? Ah, sí Bajo la nevera, la radio, las gafas de sol y la cesta para guardarlo todo.

¡Voilà! Pina Loches es optimista, pero ¿hasta cuándo? »

> Entrada gratuita.

> Todas las edades.

> Comida previa reserva.

Ein gestisches und clowneskes Solo für ein Pin-up-Girl der 50er Jahre.

« Pina Loches ist im Urlaub, endlich die Gelegenheit, das Meer zu sehen. Sie hat sich gut vorbereitet: das Handtuch, den Badeanzug, die Sonnenliege?

Bah! Wo ist die Sonnencreme? Ach ja! Unter der Kühlbox, dem Transistorradio, der Sonnenbrille und dem Korb, um das alles zu verstauen.

Voilàààà! Pina Loches ist optimistisch, aber wie lange noch? »

> Kostenlos.

> Für jedes Publikum.

> Essen auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT de Luz St Sauveur|CDT65