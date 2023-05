Concert « Les Oiseaux de Trottoir » Déambulation dans les rues de Luz, 17 août 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Les Oiseaux de Trottoir est un orchestre chansonnier cyclo-itinérant mélangeant des musicien⸱ne⸱s pros et amateur·rice·s venu⸱e⸱s des quatre coins de France.

Un répertoire musical éclectique et poético-festif s’articule autour de réarrangements audacieux et originaux de classiques de la chanson française (Brassens, Aznavour, P. Perret etc.) et internationale.

Mais on y trouve aussi des compositions originales, des berceuses revisitées, des poèmes mis en musique et bien d’autres surprises.

> Tout public.

> Gratuit..

2023-08-17 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-17 . EUR.

Déambulation dans les rues de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Les Oiseaux de Trottoir is a cyclo-itinerant song band mixing professional and amateur musicians from all over France.

An eclectic and poetic-festive musical repertoire is based on audacious and original rearrangements of French (Brassens, Aznavour, P. Perret etc.) and international classics.

But there are also original compositions, lullabies revisited, poems set to music and many other surprises.

> All public.

> Free of charge.

Les Oiseaux de Trottoir es una banda de canto cicloturista en la que se mezclan músicos profesionales y aficionados de toda Francia.

Su repertorio musical, ecléctico y poético-festivo, se basa en versiones atrevidas y originales de clásicos de la canción francesa (Brassens, Aznavour, P. Perret, etc.) e internacional.

Pero también hay composiciones originales, canciones de cuna revisitadas, poemas musicados y muchas otras sorpresas.

> Para todos los públicos.

> Gratuito.

Les Oiseaux de Trottoir ist ein fahrradfahrendes Chansonorchester, das sich aus Profi- und Amateurmusikern aus ganz Frankreich zusammensetzt.

Das eklektische und poetisch-festive musikalische Repertoire umfasst mutige und originelle Neubearbeitungen von Klassikern des französischen (Brassens, Aznavour, P. Perret etc.) und internationalen Chansons.

Es gibt aber auch Eigenkompositionen, neu interpretierte Wiegenlieder, vertonte Gedichte und viele andere Überraschungen.

> Für alle Altersgruppen.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65