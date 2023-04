Marché des producteurs locaux LUZ-SAINT-SAUVEUR, 28 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Venez flâner sur notre marché de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux.

C’est sûr, vous y trouverez une gourmandise, un produit ou une création typiquement locale qui vous plaira..

2023-07-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-28 22:00:00. EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Places du Marché et de la Comporte

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and stroll through our market of local producers, craftsmen and creators

You are sure to find a delicacy, a product or a typically local creation that you will like.

Venga a pasear por nuestro mercado de productores, artesanos y creadores locales

Seguro que encontrará una exquisitez, un producto o una creación típicamente local que le encantará.

Schlendern Sie über unseren Markt mit lokalen Erzeugern, Handwerkern und Kreativen

Hier finden Sie garantiert eine Leckerei, ein Produkt oder eine typisch lokale Kreation, die Ihnen gefällt.

