Concert « Ben Armessen » LUZ-SAINT-SAUVEUR, 27 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Une grande chance pour nous de recevoir Ben Armessen à Luz-Saint-Sauveur- Mixtape acoustique ! Accompagné de sa guitare, l’artiste traverse les nombreux styles qu’il affectionne : folk, chansons françaises, hits anglo-saxons…une soirée conviviale et chaleureuse en perspective !

> Tout public.

> Gratuit..

2023-07-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-27 . EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Parc de la Poste

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A great opportunity for us to receive Ben Armessen in Luz-Saint-Sauveur – Acoustic Mixtape! Accompanied by his guitar, the artist crosses the many styles he likes: folk, French songs, Anglo-Saxon hits? a friendly and warm evening in perspective!

> All public.

> Free of charge.

Una gran ocasión para recibir a Ben Armessen en Luz-Saint-Sauveur – ¡Mixtape acústico! Acompañado por su guitarra, el artista cruza los numerosos estilos que le gustan: folk, canciones francesas, éxitos anglosajones… ¡una velada amistosa y cálida en perspectiva!

> Para todos los públicos.

> Entrada gratuita.

Eine große Chance für uns, Ben Armessen in Luz-Saint-Sauveur zu empfangen – ein akustisches Mixtape! Begleitet von seiner Gitarre durchläuft der Künstler die zahlreichen Stile, die er liebt: Folk, französische Chansons, angelsächsische Hits… ein geselliger und herzlicher Abend in Aussicht!

> Für jedes Publikum.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT de Luz St Sauveur|CDT65