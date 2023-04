Théatre de rue Avenue de Saint Sauveur, 23 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Les contes de Pyrène nous plongent dans l’histoire de Batistou, fils de berger et amoureux de la montagne, dont le rêve est d’y rester pour toujours. Il rencontre dans son aventure les animaux de la montagne qui l’aident à réaliser son rêve.

> Tout public.

> Gratuit..

2023-07-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Avenue de Saint Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The tales of Pyrene plunge us into the story of Batistou, son of a shepherd and in love with the mountain, whose dream is to stay there forever. In his adventure he meets the animals of the mountain who help him to realize his dream.

> All audiences.

> Free of charge.

Los cuentos de los Pirineos nos sumergen en la historia de Batistou, hijo de pastor y amante de la montaña, cuyo sueño es quedarse allí para siempre. En su aventura conoce a los animales de la montaña que le ayudan a realizar su sueño.

> Todos los públicos.

> Gratis.

Die Märchen von Pyrène lassen uns in die Geschichte von Batistou eintauchen, dem Sohn eines Schäfers, der die Berge liebt und dessen Traum es ist, für immer dort zu bleiben. Auf seinem Abenteuer begegnet er den Tieren des Berges, die ihm helfen, seinen Traum zu verwirklichen.

> Für alle Altersgruppen.

> Kostenlos.

