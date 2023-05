Concert de l’Orphéon Eglise des Templiers, 19 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

L’Orphéon est un ensemble vocal d’hommes, spécifiquement amateurs, ayant pour répertoire des chants traditionnels pyrénéens.

> Entrée libre..

2023-07-19 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Eglise des Templiers LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Orpheon is a male vocal ensemble, specifically amateur, whose repertoire is traditional Pyrenean songs.

> Free entrance.

El Orphéon es un conjunto vocal masculino, específico para aficionados, cuyo repertorio incluye canciones tradicionales pirenaicas.

> Entrada gratuita.

Das Orphéon ist ein Männergesangsensemble, das speziell aus Amateuren besteht und traditionelle Lieder der Pyrenäen als Repertoire hat.

> Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT de Luz St Sauveur|CDT65