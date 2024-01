Fête du Ski Station de Luz Ardiden puis au village Luz-Saint-Sauveur, samedi 23 mars 2024.

Fête du Ski Station de Luz Ardiden puis au village Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-24

La Fête du Ski est un week-end de courses réservées aux licenciés compétiteurs U8/U10 (fille et garçon) de la FFS, à la station Luz Ardiden.

Le samedi 23/03, la « Toy Pouce » et le dimanche 24/03 la « 2024 Pattes ». C’est le plus grand rassemblement des U8/U10 de la chaîne pyrénéenne.

Les courses du samedi sont suivies d’un défilé « festif » au départ de l’Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur à 18h puis dans les rues du village et d’Esquièze-Sère.

Le samedi est également organisé un tracé (L’Ardidames) ouvert qu’aux féminines (licenciées ou non) âgées de 14 ans et plus (inscription sur place). La remise des prix du samedi se fait au forum de Luz à l’issue du défilé.

La remise des prix des courses du dimanche se fait à la station (devant l’ESF) à compter de 13h30.

Tarif FFS pour les compétiteurs FFS et gratuit pour l’Ardidames.

Station de Luz Ardiden puis au village LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie domlelou@yahoo.fr



