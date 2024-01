Projection et rencontre « Le chant du sauvage » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, jeudi 29 février 2024.

Maël projettera son film documentaire « Le chant du sauvage », il vous transportera dans les Abruzzes, ce massif sauvage du centre de l’Italie, à la rencontre des loups, grands cerfs et ours brun. À la suite de la projection, il partagera son expérience et ses mémoires de voyages. Passionné de nature, il vous livrera son amour pour l’environnement et sa préservation. Ses expéditions l’ont amenées jusqu’au cœur des Arbruzzes italiennes, desquelles il est revenu chargé d’image de qualité sur la vie des cerfs élaphes.

20h00 Rencontre avec l’artiste

20h30 Début de la projection

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie maisonvallee@luz.org



