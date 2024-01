Spectacle « ICE » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, mercredi 28 février 2024.

Spectacle « ICE » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 19:00:00

fin : 2024-02-28

Par la compagnie de la Tong.

ICE est un spectacle, mélange de textes, de musiques et d’images proposé par Maya Paquereau. C’est un voyage au cœur d’écosystèmes bruts et fragiles, des glaciers Pyrénéens à la banquise arctique du Pôle Nord. On y fait le choix d’appartenir à ce corps vivant qu’est la terre, en essayant d’effacer toute tentative de possession, de domination ou de prédation. ICE est une invitation à (re)prendre sa place parmi la faune, la flore, les arbres, l’eau, le vent, la lumière, l’air, la glace, pour mieux comprendre la nécessité à préserver, tant qu’il est encore temps. Grâce à la musique de Julien Touéry au Fender Rhodes, Sébastien Bacquias à la contrebasse, Fabien Duscombs à la batterie, grâce aux textes de Maya Paquereau, aux photographies de Luc Bertrand, Julie Bayle, Eric Avondo, à la création vidéo de Paul Hemericq et à la création lumière de Dominique Prunier, on traverse les neiges et les forêts, les icebergs, les glaciers bleus arctiques tout en rencontrant la coque Mie ou le glouton, le phoque ou encore l’ours blanc. On découvre la légende Inuit de Sedna et la culture ancestrale animiste des peuples du Nord ; l’objectif constant étant la découverte, la contemplation, une éloge au vivant, en poésie, en musique et en image.

Billetterie gérée par Jazz’Pyr

Plein tarif 10€.

Réduit 8€ (étudiant, demandeur d’emploi, adhérents Jazz’Pyr, jeunes de 13 à 20 ans).

Gratuit pour les moins de 12 ans.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie maisonvallee@luz.org



