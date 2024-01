Visite guidée aux flambeaux Parvis de l’église des Templiers Luz-Saint-Sauveur, mardi 27 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 18:30:00

fin : 2024-02-27

Mise en lumière du bourg historique et de ses richesses. Balade culturelle et familiale animée par une guide conférencière. Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III à Victor Hugo,

de porte en porte, promenez-vous entre passé et modernité dans notre beau village chargé d’histoire.

– Inscriptions à l’Office de tourisme.

– 30 pers. max.

– Tout public.

– Gratuit.

EUR.

Parvis de l’église des Templiers LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bonjour@luz-tourisme.com



L’événement Visite guidée aux flambeaux Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-01-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65