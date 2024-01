Atelier de découverte des chiens de traineau LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, lundi 26 février 2024.

Atelier de découverte des chiens de traineau LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 17:30:00

fin : 2024-02-26

Partez à la découverte du métier de Musher et venez rencontrer Lionel et sa meute de Huskys de Sibérie, vous prendrez plaisir à découvrir le mushing comme loisir et discipline sportive.

> Tout public.

> Gratuit.

EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’office de tourisme

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bonjour@luz-tourisme.com



L’événement Atelier de découverte des chiens de traineau Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-01-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65