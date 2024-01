Spectacle « Derrière chez vous » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, dimanche 25 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 19:00:00

fin : 2024-02-25

Par la compagnie « Azurkam »

C’est l’histoire d’une femme qui danse et d’un homme qui grince. C’est le bourdonnement d’une vielle à roue, un trapèze fixe en plein naufrage. Ce sont deux corps qui suent, se collent et se fatiguent, dans l’énergie brute d’un bal traditionnel. C’est la joie de danser ensemble. C’est être seul alors qu’on pourrait être à plusieurs. C’est un moment passé face à la mer: on entend au loin les échos de la vie passée, et le bourdonnement de celle à venir …

Dans une scénographie épurée se rencontrent l’exploit physique circassien, le chant, le texte, la danse, le folklore, la musique traditionnelle… Arrive alors l’émotion à fleur de peau, dans les choses qui nous dépassent, qui nous rassemblent.… Une histoire à tiroirs qui nous embarque au cœur d’une relation particulière. L’intimité, l’éloignement, la solitude, se dévoilent délicatement dans cet hommage à la vie.

Tarif : 8€.

Réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiants) : 5€.

Gratuit : – de 3 ans.

EUR.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bonjour@luz-tourisme.com



