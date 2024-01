Initiation au biathlon Secteur Aulian (front neige) Luz-Saint-Sauveur, jeudi 15 février 2024.

Initiation au biathlon Secteur Aulian (front neige) Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 13:00:00

fin : 2024-02-15 15:00:00

Découvrez l’univers palpitant du biathlon avec notre session d’initiation ! Apprenez les bases du tir à la carabine laser. Fusionnez le tir de précision et la gestion de l’effort pour une

expérience sportive et ludique. L’occasion parfaite de tester votre agilité et votre endurance, dans un cadre naturel unique !

> Les carabines sont fournies.

> L’activité ne comprend pas la pratique de ski de fond.

> Tir + petit parcours à pied ou en ski.

> Sans réservation, accès libre.

> Vêtements adaptés à la neige fortement recommandés.

>Sous réserve des conditions météorologiques.

> Pas de niveau minimum requis, accessible à tous.

> Gratuit.

Secteur Aulian (front neige) LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@luz-ardiden.com



