Yoga, raquettes & pique-nique Secteur Bédéret Luz-Saint-Sauveur, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 09:00:00

fin : 2024-02-14 12:00:00

Profitez d’un moment unique en pleine nature débutez votre journée par une balade en raquettes. Laissez-vous séduire par des panoramas hivernaux à couper le souffle, dans la quiétude

des montagnes. Poursuivez par une séance de yoga en plein air, parfaite pour vous reconnecter, libérer les tensions accumulées et harmoniser votre corps et votre esprit. Enfin, installez-vous

confortablement pour déguster un pique-nique savoureux face aux sommets.

PROGRAMME :

Départ à 9h (secteur Bédéret) pour la balade non accompagnée

en direction de la cabane de Conques. Arrivée à 10h30 au SnackBar Bédéret. Cours de yoga à 10h30/45 – 11h30. Dégustation du

pique-nique à partir de 11h30.

> Réservation obligatoire au point information de la station de ski ou au 05 62 92 80 64 (clôture la veille à 15h).

> 22€/personne comprenant le cours de yoga et le panier pique-nique.

>Prévoir des équipements adaptés (vêtements, chaussures,…).

> Raquettes non fournies. Tapis de yoga fourni.

> Sous réserve des conditions météorologiques et des disponibilités.

.

Secteur Bédéret LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@luz-ardiden.com



