Carnaval « L’ethno machine » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, mardi 13 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:00:00

fin : 2024-02-13

Par la Compagnie Nomad Nomad.

L’Ethno Machine, c’est un engin fantastique, onirique, mélangeant l’univers des temps modernes, des mines de fer, à la délicatesse de la dentelle et du retro-chic des abats-jours de Mamie. La « belle demoiselle » fait tourner toutes les têtes et chavirer les cœurs en pulsant des rythmes et sonorités du monde entier. Après un passage par les ateliers Nomad Nomad, elle s’est fait gigantesque: toute en courbes métalliques élancées, elle est devenue aérienne, épique. Juchés sur son dos, un batteur, une saxophoniste et une joueuse de didjeridoo invoquent ensemble son âme, venue s’assembler depuis les entrailles de la Terre et les confins de l’Univers : une indomptable danseuse qui joue avec les fréquences, les sons, les éléments, l’air, le feu et l’énergie du public. Démesurément graphique, l’Ethno Machine n’en reste pas moins agile, se déplaçant à l’aide de deux Pédaleurses, deux Manuleurses et deux Rôdeurses volontaires, mis en condition avant le show pour prendre le rôle de “La Horde”.

LUZ-SAINT-SAUVEUR Départ de l’office de tourisme

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie bonjour@luz-tourisme.com



