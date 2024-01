Spectacle « Murmuration » LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, mardi 6 février 2024.

2024-02-06 20:30:00

2024-02-06

Spectacle conçu dans le cadre d’un projet encadré par la compagnie Le Cirque Jafarson en collaboration avec les élèves internes du lycée Marie Curie de Tarbes.

Réunir des élèves passionnés de théâtre et de musique dans un seul projet, c’est l’aventure dans laquelle se sont lancées Rachel Cazenave et Marie Ponsot de la compagnie Le cirque Jafarson. Durant deux mois, elles donnent la parole aux élèves internes du lycée Marie-Curie de Tarbes. Création d’un spectacle, découverte des métiers du spectacle vivant, lancement d’une tournée sur le département, les élèves deviennent, le temps de ce beau projet, des professionnels du monde artistique.

“Elles nous ont fait découvrir le travail en résidence, autour d’un mot : GROUPE. On a découvert que nous avons tous un lien. On n’est jamais seul, on est tous liés. C’est à travers notre corps que nos idées vont prendre vie, et c’est vous, public, qui recevrez nos idées. Des rêves, des idées, des visions, des souvenirs autour d’une seule question : qu’est ce qu’un groupe ?”

Venez découvrir avec nous ce travail collectif !

– Offert par la Maison du parc national et de la vallée.

