Projection cinéma LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, jeudi 1 février 2024.

Projection cinéma LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-29

Pendant les vacances, il n’y a rien de mieux qu’un bon cinéma pour terminer une belle journée à la montagne.

Retrouvez les dernières sorties dans la salle de cinéma de la Maison du Parc national et de la vallée. Retrouvez notre programmation d’Art-et-Essai et généraliste en direction de tous les publics avec en période de vacances scolaires des événements, rencontres et séances pour le jeune publics !

– Tarifs : Adulte 6€ / Étudiant – de 14 à 18 ans 5€ / – de 14 ans 4€ / abonnés 4.80€.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



