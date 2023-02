LUZ CASAL SALLE HORIZON PYRENEE, 8 avril 2023, MURET.

LUZ CASAL SALLE HORIZON PYRENEE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

La Mairie de Muret (PLATESV-R-2021-001011/2021-001012) présente ce concert La chanteuse espagnole a gravé dans nos mémoires la sensualité de sa voix grâce à son interprétation de la fameuse chansonPiensa Me dans le non moins fameux film de Pedro Almodovar Talons aiguilles. Ce rôle donna à Luz Casal accès à la scène internationale dans les années 1990, alors qu’elle était déjà célèbre dans son pays. Elle a ensuite enchainé les albums et les tournées dans le monde entier, tout en maintenant son exigence musicale et sa belle personnalité artistique, fortement nourrie des influences rock anglo-saxonnes, autant que des musiques populaires latino-américaine. On les retrouve comme une signature de sa singularité, au fil de sa discographie depuis les années 2000.Considérée comme la « Marianne Faithfull ibérique » ou encore la « grande diva du rock espagnol » pour le journal Le Monde, Luz Casal honore de sa présence la scène de la salle Horizon Pyrénées pour un concert exceptionnel… A ne pas manquer !Réservation PMR : 05.61.51.90.94 Luz Casal Luz Casal

SALLE HORIZON PYRENEE MURET AVENUE DES PYRENEES Haute-Garonne

La chanteuse espagnole a gravé dans nos mémoires la sensualité de sa voix grâce à son interprétation de la fameuse chansonPiensa Me dans le non moins fameux film de Pedro Almodovar Talons aiguilles. Ce rôle donna à Luz Casal accès à la scène internationale dans les années 1990, alors qu’elle était déjà célèbre dans son pays. Elle a ensuite enchainé les albums et les tournées dans le monde entier, tout en maintenant son exigence musicale et sa belle personnalité artistique, fortement nourrie des influences rock anglo-saxonnes, autant que des musiques populaires latino-américaine. On les retrouve comme une signature de sa singularité, au fil de sa discographie depuis les années 2000.

Considérée comme la « Marianne Faithfull ibérique » ou encore la « grande diva du rock espagnol » pour le journal Le Monde, Luz Casal honore de sa présence la scène de la salle Horizon Pyrénées pour un concert exceptionnel… A ne pas manquer !

Réservation PMR : 05.61.51.90.94

