Altitoy Millet 2024 LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 3 février 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

La célèbre course de ski-alpinisme des Pyrénées revient le week-end du 3 et 4 février 2024 pour sa 14 ème édition, sur les versants de Tourmalet-Pic du Midi et Luz Ardiden. Elle se compose d’un parcours technique et exigeant qui rassemble les meilleurs challengers mondiaux concourant pour la Grande Course et d’un autre parcours plus accessible et populaire.

Cette édition comptera pour le challenge de LA GRANDE COURSE. Elle sera également un rassemblement populaire autour du ski-alpinisme.

Les inscriptions seront en ligne courant décembre !.

2024-02-03 fin : 2024-02-04 . .

LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The famous ski-mountaineering race in the Pyrenees returns for its 14th edition on the weekend of February 3 and 4, 2024, on the slopes of Tourmalet-Pic du Midi and Luz Ardiden. It features a demanding, technical course that brings together the world?s best challengers competing for the Grande Course, and another more accessible, popular course.

This edition will count towards the LA GRANDE COURSE challenge. It will also be a popular gathering for ski-mountaineering enthusiasts.

Registrations will be online in December!

La famosa carrera de esquí de montaña de los Pirineos vuelve el fin de semana del 3 y 4 de febrero de 2024 para su 14ª edición, en las pistas de Tourmalet-Pic du Midi y Luz Ardiden. Comprende un recorrido exigente y técnico que reúne a los mejores del mundo que compiten en la Grande Course, y otro más accesible y popular.

Esta edición será puntuable para el desafío LA GRANDE COURSE. También será un encuentro popular para los aficionados al esquí de montaña.

Las inscripciones estarán en línea en diciembre

Das berühmte Skibergsteigen in den Pyrenäen findet am Wochenende des 3. und 4. Februar 2024 zum 14. Mal statt und führt über die Hänge des Tourmalet-Pic du Midi und Luz Ardiden. Es besteht aus einer technisch anspruchsvollen Strecke, auf der die weltbesten Herausforderer für das große Rennen antreten, und einer leichter zugänglichen und beliebteren Strecke.

Diese Ausgabe zählt für die Herausforderung LA GRANDE COURSE. Sie wird auch ein populäres Treffen rund um den Skialpinismus sein.

Die Anmeldungen werden im Laufe des Dezembers online sein!

