Hardiden Blanc LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 20 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Journée de folie sportive.

Dès 10H : Biathlon – Fat Bike – Golf – Lancer de hache – Musher – Zumba.

A partir de 17H :

– Trails nocturnes de 10 au 17 km.

– Ski de rando 10 km & montée sèche à Caperette.

– Raquette promenade de 4 km.

Inscriptions sur : https://pyreneeschrono.fr/evenement/hardiden-blanc.

– Inscriptions (repas inclus 25€) trail, ski, raquette..

2024-01-20 10:00:00 fin : 2024-01-20 . .

LUZ ARDIDEN Station de ski Luz Ardiden

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



A day of sporting madness.

From 10am: Biathlon – Fat Bike – Golf – Axe throwing – Musher – Zumba.

From 5pm:

– Night trails from 10 to 17 km.

– Ski touring 10 km & dry climb to Caperette.

– 4 km snowshoe walk.

Registration: https://pyreneeschrono.fr/evenement/hardiden-blanc.

– Trail, ski, snowshoe registrations (meal included 25?).

Un día de locura deportiva.

A partir de las 10: Biatlón – Fat Bike – Golf – Lanzamiento de hachas – Musher – Zumba.

A partir de las 17h:

– Rutas nocturnas de 10 a 17 km.

– Esquí de travesía de 10 km y subida seca a Caperette.

– Paseo con raquetas de nieve de 4 km.

Para inscribirse, visite https://pyreneeschrono.fr/evenement/hardiden-blanc.

– Inscripciones para trail, esquí y raquetas de nieve (comida incluida, 25?).

Verrückter Sporttag.

Ab 10H: Biathlon – Fat Bike – Golf – Axtwerfen – Musher – Zumba.

Ab 17H:

– Nachttrails von 10 bis 17 km.

– Skitouren 10 km & trockener Aufstieg nach Caperette.

– Schneeschuhwanderung 4 km.

Anmeldungen unter: https://pyreneeschrono.fr/evenement/hardiden-blanc.

– Anmeldung (inkl. Essen 25?) für Trail, Skifahren, Schneeschuhwandern.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65