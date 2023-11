Visite de l’usine à neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 5 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Découvrez les coulisses de la fabrication de la neige de culture.

Accompagnés par nos nivoculteurs, explorez les étapes fascinantes et les processus innovants de la création de la neige de culture. Vivez une aventure éducative et captivante, et découvrez les secrets du ski ! Activité soumise à la disponibilité des nivoculteurs. En cas de forte hausse d’activité sur la production de neige artificielle, l’équipe se réserve le droit d’annuler la visite.

> Sur réservation au 05 62 92 80 64 ou par mail : billetterie@luz-ardiden.com.

> Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation.

> Max 15 personnes.

> Gratuit..

2024-01-05 14:00:00 fin : 2024-01-05 15:00:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Point accueil (secteur Aulian)

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take a behind-the-scenes look at how artificial snow is made.

Accompanied by our snow experts, explore the fascinating stages and innovative processes involved in creating artificial snow. Experience a captivating educational adventure and discover the secrets of skiing! Activity subject to snowmaker availability. In the event of a surge in snowmaking activity, the team reserves the right to cancel the tour.

> Reservations required on 05 62 92 80 64 or by e-mail: billetterie@luz-ardiden.com.

> Subject to weather and operating conditions.

> Max 15 people.

> Free admission.

Vea entre bastidores cómo se fabrica la nieve artificial.

Acompañado por nuestros expertos en nieve, explore las fascinantes etapas y los innovadores procesos que intervienen en la creación de la nieve artificial. Viva una cautivadora aventura educativa y descubra los secretos del esquí Esta actividad está sujeta a la disponibilidad de innivadores. El equipo se reserva el derecho de cancelar la visita en caso de aumento de la actividad de innivación.

> Mediante reserva en el 05 62 92 80 64 o por correo electrónico: billetterie@luz-ardiden.com.

> Sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas.

> Máximo 15 personas.

> Entrada gratuita.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung von Kunstschnee.

Begleitet von unseren Schneekünstlern erkunden Sie die faszinierenden Schritte und innovativen Prozesse bei der Herstellung von technischem Schnee. Erleben Sie ein spannendes, lehrreiches Abenteuer und entdecken Sie die Geheimnisse des Skifahrens! Aktivität vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Schneeerzeugern. Im Falle eines starken Anstiegs der Aktivitäten in der Kunstschneeproduktion behält sich das Team das Recht vor, die Tour abzusagen.

> Mit Reservierung unter 05 62 92 80 64 oder per E-Mail: billetterie@luz-ardiden.com.

> Vorbehaltlich der Wetter- und Betriebsbedingungen.

> Max. 15 Personen.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Luz St Sauveur|CDT65