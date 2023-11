Atelier construction d’igloos LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 1 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Rejoignez-nous pour une expérience pratique où la neige devient votre matériau de création, et profitez d’une aventure de construction mémorable. Cette activité qui plaît à toute la famille est parfaite pour découvrir les secrets de l’architecture unique des igloos, mais aussi pour passer un moment convivial en famille, entre amis ou en solo ! Rendez-vous directement en front de neige d’Aulian.

> Rendez-vous directement en front neige (secteur Aulian).

> Accès libre pendant toute la durée de l’activité.

> Vêtements adaptés au contact avec la neige fortement recommandés.

> Sous réserve de conditions météorologiques..

2024-01-01 13:30:00 fin : 2024-01-01 15:30:00. .

LUZ ARDIDEN Secteur Bédéret

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us for a hands-on experience where snow becomes your creative material, and enjoy a memorable building adventure. This family-friendly activity is perfect for discovering the secrets behind the unique architecture of igloos, but also for spending some quality time with family, friends or on your own! Meet us directly at the Aulian snow front.

> Meeting point directly at the Aulian snow front.

> Free access for the duration of the activity.

> Clothing suitable for contact with snow strongly recommended.

> Weather conditions permitting.

Acompáñenos en una experiencia práctica en la que la nieve se convierte en su material creativo, y disfrute de una memorable aventura de construcción. Esta actividad familiar es perfecta para descubrir los secretos de la arquitectura única de los iglús, pero también para pasar un rato agradable en familia, con amigos o solo Vaya directamente al frente de nieve de Aulian.

> Vaya directamente al frente de nieve (sector Aulian).

> Acceso libre durante toda la actividad.

> Se recomienda llevar ropa adecuada para el contacto con la nieve.

> Si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Begleiten Sie uns bei einer praktischen Erfahrung, bei der der Schnee zu Ihrem kreativen Material wird, und genießen Sie ein unvergessliches Bauabenteuer. Diese Aktivität, die der ganzen Familie Spaß macht, ist perfekt, um die Geheimnisse der einzigartigen Iglu-Architektur zu entdecken, aber auch um eine gesellige Zeit mit der Familie, mit Freunden oder allein zu verbringen! Treffpunkt direkt an der Schneefront von Aulian.

> Treffpunkt direkt an der Schneefront (Sektor Aulian).

> Freier Zugang während der gesamten Dauer der Aktivität.

> Für den Kontakt mit dem Schnee geeignete Kleidung wird dringend empfohlen.

> Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.

