Le réveillon au sommet LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 31 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Fêtez le passage à la nouvelle année avec élégance lors de la journée du réveillon à la station !

Rejoignez-nous pour une journée inoubliable sur les pistes et en front de neige, où vous attendrons un bar de neige, un DJ set surprenant et des produits d’exception. Vivez une expérience unique et incontournable pour débuter les festivités du passage à la nouvelle année de la plus belle des manières.

> Sous réserve des conditions météorologiques..

2023-12-31 11:00:00 fin : 2023-12-31 15:00:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Secteur Aulian (front neige)

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Celebrate New Year’s Eve in style at the resort!

Join us for an unforgettable day on the slopes and on the snowfront, where a snow bar, a surprising DJ set and exceptional products await you. Enjoy a unique and unmissable experience to kick off the New Year’s Eve festivities in style.

> Subject to weather conditions.

Celebre la Nochevieja por todo lo alto en el complejo

Acompáñenos en una jornada inolvidable en las pistas y en la nieve, donde le esperan un bar de nieve, un sorprendente DJ set y productos excepcionales. Disfrute de una experiencia única e ineludible para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Año Nuevo de la mejor manera posible.

> Sujeto a las condiciones meteorológicas.

Feiern Sie den Jahreswechsel elegant an einem Silvestertag im Resort!

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Tag auf den Pisten und im Schnee, wo Sie eine Schneebar, ein überraschendes DJ-Set und außergewöhnliche Produkte erwarten. Erleben Sie ein einzigartiges und unverzichtbares Erlebnis, um die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel auf die schönste Art und Weise zu beginnen.

> Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65