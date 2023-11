Initiation biathlon LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 28 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Lancez-vous dans l’univers palpitant du biathlon avec notre session d’initiation !

Apprenez les bases du tir à la carabine (carabine laser) lors d’une séance de découverte. Fusionnez le tir de précision et la gestion de l’effort pour une expérience sportive et ludique accessible à tous. L’occasion parfaite de tester votre agilité et votre endurance, dans un cadre naturel unique ! Il s’agit d’une initiation, les carabines sont donc fournies et l’activité ne comprend pas la pratique du ski de fond.

> Tir + petit parcours à pied ou en ski accessibles à tous.

> Sans réservation. Accès libre.

> Vêtements adaptés à la neige fortement recommandés.

> Sous réserve de conditions météo favorables.

> Pas de niveau minimum requis.

> Gratuit..

2023-12-28 13:00:00 fin : 2023-12-28 15:00:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Secteur Aulian (front neige)

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Enter the exciting world of biathlon with our introductory session!

Learn the basics of rifle shooting (laser rifle) during a discovery session. Combine precision shooting and effort management for a fun, sporting experience accessible to all. The perfect opportunity to test your agility and endurance, in a unique natural setting! This is an introductory session, so rifles are provided and the activity does not include cross-country skiing.

> Shooting + short course on foot or skis open to all.

> No reservation required. Free access.

> Clothing suitable for snow is strongly recommended.

> Subject to favorable weather conditions.

> No minimum level required.

> Free admission.

Iníciate en el apasionante mundo del biatlón con nuestra sesión de iniciación

Aprenda los fundamentos del tiro con rifle (rifle láser) durante una sesión de descubrimiento. Combine tiro de precisión y gestión del esfuerzo para una experiencia deportiva divertida y accesible a todos. La oportunidad perfecta para poner a prueba su agilidad y resistencia, ¡en un entorno natural único! Se trata de una sesión introductoria, por lo que se proporcionan rifles y la actividad no incluye esquí de fondo.

> Tiro + recorrido corto a pie o con esquís abierto a todos.

> No es necesario reservar. Acceso libre.

> Se recomienda encarecidamente llevar ropa adecuada para la nieve.

> Sujeto a condiciones meteorológicas favorables.

> No se requiere nivel mínimo.

> Entrada gratuita.

Stürzen Sie sich mit unserer Einführungsveranstaltung in die aufregende Welt des Biathlons!

Lernen Sie in einer Schnupperstunde die Grundlagen des Schießens mit dem Gewehr (Lasergewehr). Verschmelzen Sie Präzisionsschießen und Belastungsmanagement zu einem sportlichen und spielerischen Erlebnis, das für alle zugänglich ist. Die perfekte Gelegenheit, Ihre Beweglichkeit und Ausdauer zu testen, in einer einzigartigen natürlichen Umgebung! Da es sich um eine Einführung handelt, werden die Gewehre bereitgestellt und die Aktivität umfasst nicht das Skilanglaufen.

> Schießen + kleine Strecke zu Fuß oder auf Skiern für alle zugänglich.

> Ohne Reservierung. Der Zugang ist frei.

> Schneetaugliche Kleidung wird dringend empfohlen.

> Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen.

> Kein Mindestniveau erforderlich.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65