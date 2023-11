Yoga, raquettes & pique-nique LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 27 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Profitez d’un moment unique en pleine nature : débutez votre journée par une balade en raquettes.

Laissez-vous séduire par des panoramas hivernaux à couper le souffle, dans la quiétude des montagnes. Poursuivez par une séance de yoga en plein air, parfaite pour vous reconnecter, libérez les tensions accumulées et harmoniser votre corps et votre esprit. Enfin, installez vous confortablement pour déguster un pique-nique savoureux face aux sommets.

> Départ 9h (secteur Bédéret) pour la balade non accompagnée en direction de la cabane de Conques.

> Arrivée 10h30 au Snack-Bar Bédéret.

> Cours de yoga 10h30/45 -11h30.

> Dégustation du pique-nique à partir de 11h30.

> Sous réserve de conditions météorologiques et de disponibilités.

ATTENTION :

> Réservation obligatoire au point information de la station ou par téléphone au 05 62 92 80 64 (clôture des inscriptions la veille à 15h).

> Tarif 22€/personne comprenant le cours de yoga et le panier pique nique.

> Prévoyez des équipements adaptés (vêtements, chaussures, …).

> Raquettes non fournies.

> Tapis fourni..

2023-12-27 09:00:00 fin : 2023-12-27 12:00:00. .

LUZ ARDIDEN Secteur Bédéret

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Enjoy a unique moment in the heart of nature: start your day with a snowshoe walk.

Let yourself be seduced by breathtaking winter panoramas, in the tranquility of the mountains. Continue with an outdoor yoga session, perfect for reconnecting, releasing accumulated tension and harmonizing body and mind. Finally, make yourself comfortable for a tasty picnic overlooking the peaks.

> Departure 9am (Bédéret sector) for the unaccompanied walk to the Cabane de Conques.

> Arrival 10.30am at the Bédéret Snack-Bar.

> Yoga class 10.30/45 -11.30am.

> Picnic lunch from 11.30am.

> Subject to weather conditions and availability.

ATTENTION :

> Reservations required at the resort information desk or by telephone on 05 62 92 80 64 (registration closes 3pm the day before).

> Price 22€/person, including yoga class and picnic basket.

> Bring suitable equipment (clothes, shoes, etc.).

> Snowshoes not supplied.

> Mats provided.

Disfrute de un momento único en plena naturaleza: empiece el día con un paseo con raquetas de nieve.

Déjese seducir por los impresionantes panoramas invernales en la tranquilidad de las montañas. Continúe con una sesión de yoga al aire libre, perfecta para reconectar, liberar las tensiones acumuladas y armonizar cuerpo y mente. Por último, póngase cómodo y disfrute de un sabroso picnic con vistas a las cumbres.

> Salida a las 9h (sector Bédéret) para la caminata no acompañada hacia el refugio de Conques.

> Llegada a las 10h30 al merendero de Bédéret.

> Clase de yoga 10.30/45 -11.30h.

> Almuerzo picnic a partir de las 11h30.

> Sujeto a las condiciones meteorológicas y a la disponibilidad.

ATENCIÓN :

> Debe reservarse en el punto de información de la estación o por teléfono llamando al 05 62 92 80 64 (el plazo de inscripción finaliza a las 15:00 horas del día anterior).

> Precio: 22 euros/persona, incluida la clase de yoga y la cesta de picnic.

> Traer equipo adecuado (ropa, calzado, etc.).

> No se proporcionan raquetas de nieve.

> Se proporcionan colchonetas.

Genießen Sie einen einzigartigen Moment inmitten der Natur: Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Schneeschuhwanderung.

Lassen Sie sich von atemberaubenden Winterpanoramen in der Stille der Berge verzaubern. Fahren Sie mit einer Yogastunde unter freiem Himmel fort, die perfekt ist, um sich wieder zu verbinden, angesammelte Spannungen zu lösen und Körper und Geist in Einklang zu bringen. Machen Sie es sich schließlich gemütlich und genießen Sie ein leckeres Picknick mit Blick auf die Gipfel.

> Abfahrt 9 Uhr (Sektor Bédéret) für die unbegleitete Wanderung in Richtung der Conques-Hütte.

> Ankunft 10.30 Uhr in der Snack-Bar Bédéret.

> Yoga-Kurs 10.30/45 -11.30 Uhr.

> Verkostung des Picknicks ab 11.30 Uhr.

> Vorbehaltlich der Wetterbedingungen und der Verfügbarkeit.

ACHTUNG :

> Reservierung am Informationspunkt der Station oder telefonisch unter 05 62 92 80 64 erforderlich (Anmeldeschluss am Vortag um 15 Uhr).

> Tarif 22?/Person, der den Yogakurs und den Picknickkorb umfasst.

> Sorgen Sie für eine geeignete Ausrüstung (Kleidung, Schuhe, …).

> Schneeschuhe werden nicht gestellt.

> Matten werden bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65