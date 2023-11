Premières traces LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 26 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Cette activité vous offre l’opportunité unique de dévaler des pistes fraîchement préparées aux côtés de nos pisteurs. Vivez l’excitation de glisser sur une toile de neige vierge au lever du jour, et partez pour une aventure surprenante qui transformera votre manière de vivre la montagne.

> Réservation obligatoire (avant le mercredi 16h) au 05 62 92 32 70 ou par mail : central@luz-ardiden.com.

> Point de rendez-vous : 8H20 devant le poste de secours équipés et prêts à skier.

> Durée de l’activité : environ 1H.

> Accessible aux personnes ayant un niveau de ski intermédiaire (à l’aise sur pistes rouges).

> Veillez à avoir déjà un forfait en votre possession, les billetteries étant fermées à cette heure-là.

> 8 personnes max.

> Sous réserve des conditions météorologiques et d’exploitation.

> Gratuit..

2023-12-26 08:20:00 fin : 2023-12-26 09:30:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Rendez-vous devant le poste de secours (secteur Aulian)

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



This activity offers you the unique opportunity to ride freshly groomed slopes alongside our ski patrollers. Experience the thrill of gliding over a blank canvas of snow at sunrise, and set off on a surprising adventure that will transform the way you experience the mountains.

> Reservations required (before 4pm on Wednesday) on 05 62 92 32 70 or by e-mail: central@luz-ardiden.com.

> Meeting point: 8.20am in front of the first-aid post, fully equipped and ready to ski.

> Duration: approx. 1 hour.

> Suitable for intermediate skiers (comfortable on red runs).

> Make sure you already have a ski pass, as ticket offices are closed at this time.

> 8 people max.

> Subject to weather and operating conditions.

> Free admission.

Esta actividad le brinda la oportunidad única de esquiar por pistas recién preparadas junto a nuestros patrulleros de esquí. Experimenta la emoción de deslizarte por un lienzo de nieve en blanco al amanecer y embárcate en una aventura sorprendente que transformará tu forma de vivir la montaña.

> Imprescindible reservar (antes de las 16 h del miércoles) en el 05 62 92 32 70 o por correo electrónico: central@luz-ardiden.com.

> Punto de encuentro: a las 8.20 h frente al puesto de socorro, totalmente equipados y listos para esquiar.

> Duración de la actividad: 1 hora aproximadamente.

> Accesible a personas con un nivel de esquí intermedio (cómodo en pistas rojas).

> Asegúrese de tener ya el forfait, ya que las taquillas están cerradas a esta hora.

> 8 personas máximo.

> Sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas.

> Gratuito.

Diese Aktivität bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, an der Seite unserer Pistenhelfer über frisch präparierte Pisten zu sausen. Erleben Sie die Aufregung, bei Sonnenaufgang über eine unberührte Schneedecke zu gleiten, und begeben Sie sich auf ein überraschendes Abenteuer, das Ihre Art, die Berge zu erleben, verändern wird.

> Reservierung erforderlich (bis Mittwoch 16 Uhr) unter 05 62 92 32 70 oder per E-Mail: central@luz-ardiden.com.

> Treffpunkt: 8.20 Uhr vor der Rettungsstation, ausgerüstet und bereit zum Skifahren.

> Dauer der Aktivität: ca. 1H.

> Zugänglich für Personen mit einem mittleren Skiniveau (die sich auf roten Pisten wohlfühlen).

> Achten Sie darauf, dass Sie bereits einen Skipass besitzen, da die Fahrkartenschalter zu dieser Zeit geschlossen sind.

> Max. 8 Personen.

> Vorbehaltlich der Wetter- und Betriebsbedingungen.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Luz St Sauveur|CDT65