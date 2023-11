Le réveillon de Noël au ski LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 24 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Plongez dans la magie du réveillon de Noël à la montagne !

Joignez-vous à nous pour accueillir le Père-Noël et son traîneau, tiré par de superbes chiens nordiques. Découvrez aussi le quotidien des inuits le temps d’une après-midi lors d’un atelier de construction d’igloos. Laissez-vous porter par l’ambiance musicale assurée en front de neige. Et régalez-vous de douceurs dans nos différents points de restauration, pour une journée magique avant le tourbillon des fêtes.

> Sous réserve des conditions météorologiques..

2023-12-24 12:00:00 fin : 2023-12-24 15:30:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Secteur Aulian (front neige)

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Immerse yourself in the magic of Christmas Eve in the mountains!

Join us to welcome Santa Claus and his sleigh, pulled by superb Nordic dogs. Discover the daily life of the Inuit during an afternoon igloo-building workshop. Let yourself be carried away by the musical atmosphere on the snow front. And indulge in a range of sweet treats at our various catering outlets, for a magical day before the whirlwind of the festive season.

> Subject to weather conditions.

Sumérjase en la magia de la Nochebuena en la montaña

Únete a nosotros para dar la bienvenida a Papá Noel y su trineo, tirado por magníficos perros nórdicos. También puede pasar una tarde conociendo la vida cotidiana de los inuit durante un taller de construcción de iglús. Déjese llevar por el ambiente musical del frente de nieve. Y deléitese con algún dulce en nuestros diversos establecimientos de restauración, para pasar un día mágico antes del ajetreo de las fiestas.

> Sujeto a las condiciones meteorológicas.

Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsabends in den Bergen!

Begrüßen Sie mit uns den Weihnachtsmann und seinen Schlitten, der von wunderschönen nordischen Hunden gezogen wird. Entdecken Sie außerdem einen Nachmittag lang den Alltag der Inuit bei einem Iglu-Bau-Workshop. Lassen Sie sich von der musikalischen Stimmung an der Schneefront tragen. Und lassen Sie sich in unseren verschiedenen Restaurants mit Leckereien verwöhnen, um einen magischen Tag vor den Feiertagen zu verbringen.

> Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.

