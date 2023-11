Happy sunday : le break musical à la station ! LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur, 10 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Rejoignez-nous pour les « Happy Sundays » : tous les dimanches, sur la terrasse de l’un de nos restaurants d’altitude, nous vous proposons un concert ou DJ set qui créée une ambiance magique, entourés par les montagnes. C’est une journée unique où la musique et la montagne se rencontrent pour créer une expérience au cœur de la nature.

> Tout public.

> Gratuit.

> Sous réserve de conditions météo favorables..

2023-12-10 13:00:00 fin : 2023-12-10 15:00:00. EUR.

LUZ ARDIDEN Station de ski Luz Ardiden

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Join us for « Happy Sundays »: every Sunday, on the terrace of one of our high-altitude restaurants, we offer a concert or DJ set that creates a magical atmosphere, surrounded by the mountains. It’s a unique day where music and mountains meet to create an experience in the heart of nature.

> Open to all.

> Free admission.

> Weather permitting.

Únase a nosotros en los « Happy Sundays »: todos los domingos, en la terraza de uno de nuestros restaurantes de montaña, ofrecemos un concierto o un DJ set que crea un ambiente mágico, rodeado de montañas. Es un día único en el que la música y las montañas se unen para crear una experiencia en plena naturaleza.

> Todos los públicos.

> Entrada gratuita.

> Sujeto a condiciones meteorológicas favorables.

Begleiten Sie uns an den « Happy Sundays »: Jeden Sonntag bieten wir Ihnen auf der Terrasse eines unserer Bergrestaurants ein Konzert oder DJ-Set an, das eine magische Atmosphäre schafft, umgeben von den Bergen. Es ist ein einzigartiger Tag, an dem Musik und Berge zusammenkommen, um ein Erlebnis in der Natur zu schaffen.

> Für alle Altersgruppen.

> Kostenlos.

> Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen.

