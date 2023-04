Pyrénées Cycl’n Trip – L’Ardiden depuis Luz LUZ ARDIDEN, 12 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Du 10 au 14 juillet 2023, dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plaît sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, un, deux, trois cols où la circulation est interdite aux voitures.

Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec, au choix, 10 cols et plus de 100 km d’ascension réservés aux cyclistes.

La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation)

L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.

Pas de voiture donc mais certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…) et donc, à la montée comme à la descente… , je roule sur la droite de la chaussée, je reste vigilant, je maîtrise ma vitesse, je ne surestime pas mes forces ni mes capacités ».

Le 12 juillet, LUZ ARDIDEN DEPUIS LUZ SAINT-SAUVEUR

Itinéraire réservé aux cyclistes du Pyrénées Cycl’n’Trip de Saint-Sauveur (11km) à Luz Ardiden de 9h à 12h.

Distance : 14.5 km

Moyenne de la pente : 7%

Dénivelé : 1010 m

Altitude mini : 710 m

Altitude maxi : 1720 m.

2023-07-12 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-12 12:00:00. .

LUZ ARDIDEN Montée de Luz-Ardiden

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



From July 10 to 14, 2023, in the wheel of the Tour de France riders, pedal as you please on the reserved passes of the Pyrenees!

On the menu each day, from 9am to 12pm, one, two, three passes where traffic is forbidden to cars.

A week out of the ordinary to ride at your own pace with a choice of 10 passes and more than 100 km of climbs reserved for cyclists.

The road is reserved for cyclists (temporary traffic order)

The access is free, open to all, without registration or fixed departure time.

No cars, but some vehicles can exceptionally use the route (organization, rescue, residents…) and therefore, on the way up as on the way down… i ride on the right side of the road, I remain vigilant, I control my speed, I do not overestimate my strength or my abilities ».

July 12, LUZ ARDIDEN FROM LUZ SAINT-SAUVEUR

Itinerary reserved for cyclists of the Pyrenees Cycl’n’Trip from Saint-Sauveur (11km) to Luz Ardiden from 9am to 12pm.

Distance : 14.5 km

Average slope : 7%

Difference in altitude : 1010 m

Minimum altitude : 710 m

Maximum altitude : 1720 m

Del 10 al 14 de julio de 2023, al volante de los corredores del Tour de Francia, ¡pedalee a su antojo por los puertos reservados de los Pirineos!

En el menú de cada día, de 9h a 12h, uno, dos o tres puertos donde el tráfico está prohibido a los coches.

Una semana extraordinaria para pedalear a su ritmo con una selección de 10 puertos y más de 100 km de ascensiones reservadas a los ciclistas.

El recorrido está reservado a los ciclistas (orden temporal de circulación)

El acceso es libre, abierto a todos, sin inscripción y sin hora fija de salida.

No hay coches, pero algunos vehículos pueden utilizar excepcionalmente la ruta (organización, servicios de emergencia, residentes locales…) y por lo tanto, en la subida y en la bajada… circulo por la derecha de la calzada, permanezco atento, controlo mi velocidad, no sobreestimo mis fuerzas ni mis capacidades ».

12 de julio, LUZ ARDIDEN DESDE LUZ SAINT-SAUVEUR

Ruta reservada a los ciclistas de la Pyrenees Cycl’n’Trip desde Saint-Sauveur (11km) hasta Luz Ardiden de 9h a 12h.

Distancia: 14,5 km

Desnivel medio: 7%

Desnivel: 1010 m

Altitud mínima : 710 m

Altitud máxima : 1720 m

Vom 10. bis 14. Juli 2023 können Sie mit den Fahrern der Tour de France über die Pässe der Pyrenäen radeln, wie es Ihnen gefällt!

Jeden Tag von 9 bis 12 Uhr stehen ein, zwei oder drei Pässe auf dem Programm, auf denen der Verkehr für Autos gesperrt ist.

Eine außergewöhnliche Woche, in der Sie nach Ihrem eigenen Rhythmus fahren können. Sie haben die Wahl zwischen 10 Pässen und über 100 km Anstiegen, die den Radfahrern vorbehalten sind.

Die Straße ist für Radfahrer reserviert (zeitweiliger Verkehrsbeschluss)

Die Teilnahme ist kostenlos, für alle offen, ohne Anmeldung oder feste Abfahrtszeiten.

Es gibt keine Autos, aber einige Fahrzeuge können ausnahmsweise die Route benutzen (Organisation, Rettungsdienst, Anwohner…) und daher, sowohl beim Aufstieg als auch bei der Abfahrt… ich fahre auf der rechten Seite der Fahrbahn, ich bleibe wachsam, ich kontrolliere meine Geschwindigkeit, ich überschätze meine Kräfte und Fähigkeiten nicht ».

12. Juli, LUZ ARDIDEN VON LUZ SAINT-SAUVEUR aus

Strecke nur für Radfahrer des Pyrénées Cycl’n’Trip von Saint-Sauveur (11 km) nach Luz Ardiden von 9 bis 12 Uhr.

Entfernung: 14,5 km

Durchschnittliche Steigung: 7%

Höhenunterschied: 1010 m

Höhe min.: 710 m

Maximale Höhe: 1720 m

