Partage de lectures 3 Rue Léon Gambetta, 5 mai 2023, Luynes.

Venez partager vos coups de cœur littéraires, parler de vos lectures récentes et découvrir de nouveaux ouvrages..

Vendredi 2023-05-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-05 . .

3 Rue Léon Gambetta

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and share your literary favourites, talk about your recent readings and discover new works.

Venga a compartir sus favoritos literarios, a hablar de sus últimas lecturas y a descubrir nuevos libros.

Kommen Sie und teilen Sie Ihre literarischen Favoriten, sprechen Sie über Ihre aktuelle Lektüre und entdecken Sie neue Bücher.

Mise à jour le 2023-03-24 par ADT 37