Atelier découverte jazz Luynes Aix-en-Provence, 21 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Intégrez un groupe convivial et exprimez votre passion du chant sur des arrangements à cinq voix sur des standards de Jazz, Blues, Rock, Rythmes Latinos, revisités et dirigés par les chefs de chœur Cyrille Martial et Romuald Mas..

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 21:00:00. .

Luynes Rue André Claverie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join a friendly group and express your passion for singing in five-part arrangements of jazz, blues, rock and Latin rhythms, revisited and directed by conductors Cyrille Martial and Romuald Mas.

Únase a un grupo amistoso y exprese su pasión por el canto en arreglos a cinco voces de jazz, blues, rock y ritmos latinos, revisitados y dirigidos por los directores Cyrille Martial y Romuald Mas.

Werden Sie Teil einer geselligen Gruppe und drücken Sie Ihre Leidenschaft für den Gesang in fünfstimmigen Arrangements zu Standards aus Jazz, Blues, Rock, Latino-Rhythmen aus, die von den Chorleitern Cyrille Martial und Romuald Mas überarbeitet und dirigiert werden.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence