Luxie x Heu Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Luxie x Heu Les Disquaires, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant Accès concert : 5 EUR

Retrouvez Luxie et Heu aux disquaires pour un concert aux ambiances dreampop, folk et rock! Luxie est une auteure-compositrice dreampop d’origine parisienne. Son EP “Les Flots” nous fait voyager dans son univers doux et entraînant, aux sonorités à la fois électroniques et rêveuses. Entre douceur et ambiance rétro, Luxie revendique son parcours autodidacte et affirme un style assumé, tant dans sa musique que dans son image ou sa présence scénique. Heu, c’est un quatuor soudé qui emprunte les chemins du folk-rock pour démêler l’intensité de la vie. Edith, Leïla, Lou et Romane mélangent leurs influences americana à l’intimité de textes poétiques en français. Leurs morceaux planants, parfois orageux, passent de ballades folk contemplatives à des explosions rock de guitares électriques, inspirés de Big Thief, Bertrand Belin, Emma Ruth Rundle. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://lesdisquaires.com/

