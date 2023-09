Luxi et Tahar Siddiqui : Exils depuis la Chine et le Pakistan / Rencontre animée par Marie Holzman Médiathèque Edmond Rostand Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

La médiathèque Edmond Rostand invite deux auteurs de bandes dessinées, l’une chinoise, l’autre pakistanais pour évoquer les conditions parfois difficiles de leur parcours respectif.

Luxi est une dessinatrice chinoise qui a étudié les arts plastiques et le cinéma. Née en Chine au début de l’ouverture de la société chinoise sur le reste du monde, elle a vécu la grande croissance économique des années 1990 qui lui a permis d’émigrer en France où elle habite et travaille actuellement. En dehors de la bande dessinée, elle travaille également dans le domaine des échanges culturels entre la Chine et la France.

Avec Les enfants du rêve chinois, sa première bande dessinée publiée aux éditions Sarbacane, elle met en exergue les problématiques de la société chinoise rurale, la répression, le conformisme et le durcissement politique du régime.

En 2018, après avoir été victime d’une tentative d’enlèvement et d’assassinat dans son pays d’origine, le journaliste d’investigation Taha Siddiqui trouve refuge en France. À travers son roman graphique Dissident Club, Chronique d’un journaliste pakistanais exilé en France et en compagnie d’Hubert Maury, il revient sur sa jeunesse, son parcours, et son combat pour la liberté de la presse.

Aujourd’hui Taha Siddiqui (Prix Albert-Londres 2014) et sa famille vivent à Paris. Taha a ouvert en 2020 The Dissident Club, un café & bar où les dissidents du monde entier se retrouvent pour échanger et qui propose régulièrement des conférences, des expositions et des projections.

Marie Holzman est une sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, enseignante de chinois à l’université, écrivain, journaliste et traductrice française.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : +33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr

