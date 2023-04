Le plateau de Musicalarue 273 rue des écoles, 6 mai 2023, Luxey.

La Loupe, (un) collectif d’opérateurs culturels ruraux de Nouvelle-Aquitaine, vous fait découvrir ses coups de cœur lors du traditionnel “plateau » !

Venez découvrir les pépites musicales régionales programmées par La Loupe. Un bel avant-goût du festival Musicalarue (28, 29 & 30 juillet 2023).

> Samedi 6 mai 2023

> de 14h à 1h du matin

> 4 scènes couvertes

> Restauration et buvette sous chapiteau

> Gratuit

> artistes et grilles de programmation à venir !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 01:00:00. EUR.

273 rue des écoles Village de Luxey

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Loupe, (a) collective of rural cultural operators of New Aquitaine, makes you discover its favorites during the traditional « plateau »!

Come and discover the regional musical nuggets programmed by La Loupe. A nice foretaste of the Musicalarue festival (July 28, 29 & 30 2023).

> Saturday May 6, 2023

> from 2pm to 1am

> 4 covered stages

> Catering and refreshment under the big top

> Free of charge

> Artists and program grids to come!

La Loupe, colectivo de operadores culturales rurales de Nueva Aquitania, presentará sus favoritos durante el tradicional « plateau »

Venga a descubrir las pepitas musicales regionales programadas por La Loupe. Un buen anticipo del festival Musicalarue (28, 29 y 30 de julio de 2023).

> sábado 6 de mayo de 2023

> de 14:00 a 01:00

> 4 escenarios cubiertos

> Catering y refrescos bajo la carpa principal

> Gratuito

> Artistas y programa por determinar

La Loupe, (ein) Kollektiv ländlicher Kulturveranstalter aus der Region Nouvelle-Aquitaine, stellt Ihnen seine Favoriten bei der traditionellen « Plateau »-Veranstaltung vor!

Entdecken Sie die regionalen musikalischen Nuggets, die von La Loupe programmiert werden. Ein schöner Vorgeschmack auf das Festival Musicalarue (28., 29. & 30. Juli 2023).

> Samstag, 6. Mai 2023

> von 14 Uhr bis 1 Uhr morgens

> 4 überdachte Bühnen

> Essen und Trinken im Festzelt

> Kostenlos

> Künstler und Programmraster folgen!

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Cœur Haute Lande