Conférence La santé mentale Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains, vendredi 26 janvier 2024.

Conférence La santé mentale Centre Social Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 17:30:00

fin : 2024-01-26 18:30:00

Dans le cadre de son plan santé et démographie médicale, la ville de Luxeuil organise un cycle une conférence sur la Santé Mentale un enjeu du XXIème siècle.

Conférencier James Vigot, cadre de santé et formateur. Point sur les stresseurs externes actuels, l’anxiété, les maladies, leurs conséquences et les traitements.

À 17h30, au centre social Georges Taiclet, entrée libre.

Informations Pôle solidarités 03 84 40 63 54.

EUR.

Centre Social Georges Taiclet 1 Place du 8 Mai 1945

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Conférence La santé mentale Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-19 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD