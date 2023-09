Unicareers 2023 – Luxembourg (Navette gratuite depuis la France) Luxexpo The Box Luxembourg Catégories d’Évènement: Canton Luxembourg

Luxembourg Unicareers 2023 – Luxembourg (Navette gratuite depuis la France) Luxexpo The Box Luxembourg, 29 septembre 2023 09:30, Luxembourg. Unicareers 2023 – Luxembourg (Navette gratuite depuis la France) Luxexpo The Box Luxembourg Vendredi 29 septembre, 09h30 Unicareers 2023 – Luxembourg (Navette gratuite depuis la France) Vendredi 29 septembre, 09h30 1

https://alumni.ipsa.fr/agenda/unicareers-2023-luxembourg-navette-gratuite-depuis-la-france-92 Le salon Unicareers fête son 10ème anniversaire ! Le salon Unicareers est un évènement officiel de l’Université du Luxembourg, coorganisé avec votre site d’offres d’emploi Moovijob.com, et vous permettant de rencontrer sur une journée les principales entreprises luxembourgeoises et de trouver votre prochain emploi, stage, alternance ou encore collaboration R&D. Ce salon est ouvert à tous les étudiants et jeunes diplômés possédant moins de 5 ans d’expérience, peu importe votre école ou université, votre pays, votre cursus. Idéal pour en découvrir davantage sur les métiers proposés au Luxembourg et surtout les entreprises qui recrutent à la rentrée ! En participant à cette journée, vous aurez l’opportunité d’échanger en face à face avec d’importants acteurs du marché de l’emploi et de la formation du Grand-Duché de Luxembourg. Le salon vous offrira également la possibilité d’assister gratuitement à des conférences sur des thématiques très variées. Afin de faciliter votre venue à l’évènement, des bus gratuits seront mis en place et feront la navette depuis plusieurs villes de France, de Belgique et d’Allemagne jusqu’au salon ! A ce propos, le domaine de l’aérospatial sera représenté, par exemple les sociétés suivantes seront présentes pour recruter : Yuri

OQ technology

SES

European Space Agency Une présélection étant mise en place afin de garantir le bon déroulé de la journée, l’inscription est obligatoire. Nos équipes vous apporteront alors une réponse dans les plus brefs délais. Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Luxexpo The Box 10 Circuit de La Foire Internationale, 1347 Kirchberg Luxembourg Kirchberg Luxembourg 1347 Canton Luxembourg Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Canton Luxembourg, Luxembourg Autres Lieu Luxexpo The Box Adresse 10 Circuit de La Foire Internationale, 1347 Kirchberg Luxembourg Ville Luxembourg Departement Canton Luxembourg Lieu Ville Luxexpo The Box Luxembourg

Luxexpo The Box Luxembourg Canton Luxembourg https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxembourg/