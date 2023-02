LuxAeterna par Odile Soudant Lumières studio, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au dimanche 05 février 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Du 1er au 5 février, l’artiste plasticienne Odile Soudant ouvre, pour la première fois, les portes de Lumières Studio, son studio de création immergé dans le noir, en preview du lancement de sa collection de NFTs.

Les NFTs LuxAeterna s’inscrivent dans la continuité de l’installation immersive «LuxEphemera» présentée lors de la grande exposition «La fin est dans le commencement et cependant on continue» à la Fondation d’entreprise Martell à Cognac. Axée sur une redécouverte des 5 sens, l’exposition invitait l’artiste à incarner la vue. À travers une œuvre unique, les visiteurs ont vu s’épanouir sur leurs rétines, des traces spectrales et lumineuses appelées phosphènes – du grec «phos», qui signifie lumière et «phanein», montrer.

Que voit-on quand on ne voit rien? Ou plutôt, que voyons-nous après avoir été éblouis par une lumière vive? Les phosphènes apparaissent après un éblouissement intense, qui nous pousse à fermer les yeux en réaction, nous plongeant ainsi par contraste dans l’obscurité. Surgissent alors les phosphènes, des images créées par le cerveau perceptibles même si le sujet a les yeux fermés.

Pour explorer ce phénomène, Odile Soudant a créé 24 phosphènes, un pour chaque heure de la journée, chacun étant la trace sensible, le fantôme d’une perception qui ne sera plus jamais la même. Conçus à partir d’un processus créatif méthodique, les NFTs LuxAeterna, tout comme «LuxEphemera», s’articulent autour du temps; le temps de ce qui est vu et perçu, de la réflexion, de la mémoire et de ce qui a été.

Avec LuxAeterna, l’artiste projette une installation IRL dans le monde virtuel, en diffusant ses œuvres immatérielles emplies de lumière dans la sphère digitale, comme la suite logique du premier opus initié à Cognac. La collection LuxAeterna se décline en 102 NFTs exclusifs, dont 90 seront disponibles sur foundation.app, dès le 16 février 2023

Lumières studio 134 rue du Temple 75003 Paris

Contact : www.odilesoudant.com

Odile Soudant Phosphène LuxAetern