Morbihan Les silhouettes du trio vocal féminin Les Itinérantes déambulent parmi les spectateurs, à la lueur diffuse des bougies, immergeant le public au cœur du son et de la vibration. La légende médiévale de Tristan et Yseult inspirent leurs chants lyriques et font échos dans l’église de Concoret, village en bordure de la forêt des légendes arthuriennes. contact@centre-arthurien-broceliande.com +33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthurien-broceliande.com/ Place du Pâtis vert Eglise Saint-Laurent Concoret

