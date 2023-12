Ciné débat : je verrai toujours vos visages LUX scène nationale Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Ciné débat : je verrai toujours vos visages
Mardi 16 janvier 2024, 19h00
LUX scène nationale Valence

Début : 2024-01-16T19:00:00+01:00
Fin : 2024-01-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T19:00:00+01:00 – 2024-01-16T19:30:00+01:00 En partenariat avec le Lux de Valence, la Caf de la Drôme vous propose une soirée ciné-débat, le mardi 16 Janvier 2024 à 19h30, à partir de la diffusion du film « Je verrai toujours vos visages » film écrit et réalisé par Jeanne Herry, sorti en 2023 avec Leila Bekhti, Miou-Miou, Gilles Lelouche…. Synopsis: Grégoire, Nawelle, Sabine et Chloé ont été victimes de braquages, de vols à l’arraché ou encore de viols incestueux. Ils acceptent de rejoindre une association qui utilise la justice restaurative. C’est ainsi qu’ils se retrouvent face à des auteurs d’effractions pour tenter d’instaurer un dialogue. Pour cela, ils sont entourés par des professionnels et des bénévoles qui mettent en place un cadre sécurisé. Les victimes expliquent ce qu’elles ont vécu, tout en essayant de comprendre les mobiles des agresseurs . Le film aborde le thème de la justice réparatrice (ou restaurative), qui confronte les victimes d’infractions à leurs auteurs dans des lieux encadrés par des accompagnants (professionnels ou bénévoles) formés. Suite à la diffusion du film, vous pourrez échanger avec des professionnels de l’association Remaid France Victime, qui pourront répondre à vos questions autour de la thématique. LUX scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://landingpages.smartp.com/sp_survey.cfm?id=D7F96353-5056-9AF9-C77D06521BD96C53 »}] justice réparatrice – droits – prison Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Code postal 26000 Lieu LUX scène nationale Adresse 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville LUX scène nationale Valence Latitude 44.930104 Longitude 4.893915 latitude longitude 44.930104;4.893915

