JUAN, documentaire LUX scène nationale Valence, 10 octobre 2023, Valence.

JUAN, documentaire Mardi 10 octobre, 19h00 LUX scène nationale sur inscription

« Juan » raconte le retour dans son pays natal de Jean, adopté au Paraguay en 1987 à l’âge de quelques mois et résidant actuellement dans le nord de la France. Louise Heem l’a accompagné au cours de ce voyage dans la recherche de ses origines et de sa famille biologique.

Suite à la diffusion du film, vous pourrez échanger avec Louise Heem ainsi qu’avec les et des membres de l’association EFA 26-07 (Enfance et Famille d’Adoption) qui pourront répondre à vos questions autour du film et de la thématique

LUX scène nationale 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://landingpages.smartp.com/sp_survey.cfm?id=BC40488F-5056-9AF3-97E6B195C14EC468 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T19:00:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00

2023-10-10T19:00:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00

documentaire – filiation – adoption – efa