Interdit aux chiens et aux italiens Lux Scène Nationale, 16 mars 2023, Valence. Interdit aux chiens et aux italiens Jeudi 16 mars, 14h00 Lux Scène Nationale scolaire En partenariat avec la scène nationale de Valence LUX, la Licra Drôme organise une projection auprès des écoles élémentaires de la ville de Valence du film d’animation « Interdit aux chiens et aux italiens ». Alain Ughetto reconstitue dans ce film d’animation le parcours de ses grands-parents, agriculteurs piémontais nés à la fin du XIXe siècle, et poussés à émigrer en France par leurs conditions de vie et la montée du parti fasciste au pouvoir. Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle, Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

