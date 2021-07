Lux Salina #5 Saline royale, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Arc-et-Senans.

Lux Salina #5

du jeudi 15 juillet au samedi 21 août à Saline royale

Son et lumière comptant 7 tableaux vivants et plus de 150 figurants. Une plongée dans l’histoire de la Saline royale du XVIIIe siècle à nos jours. Et cette année, «Lux Salina» révèle l’aventure imaginée par Plonk & Replonk de Jean-Baptiste Glucose, contemporain de Claude Nicolas Ledoux, qui avait projeté de faire une Sucrine royale derrière la Saline royale.

Tarif plein : 15€

2021-07-15T22:30:00 2021-07-15T23:20:00;2021-07-16T22:30:00 2021-07-16T23:20:00;2021-07-17T22:30:00 2021-07-17T23:20:00;2021-07-22T22:30:00 2021-07-22T23:20:00;2021-07-23T22:30:00 2021-07-23T23:20:00;2021-07-24T22:30:00 2021-07-24T23:20:00;2021-07-29T22:30:00 2021-07-29T23:20:00;2021-07-30T22:30:00 2021-07-30T23:20:00;2021-07-31T22:30:00 2021-07-31T23:20:00;2021-08-05T22:30:00 2021-08-05T23:20:00;2021-08-06T22:30:00 2021-08-06T23:20:00;2021-08-07T22:30:00 2021-08-07T23:20:00;2021-08-12T22:30:00 2021-08-12T23:20:00;2021-08-13T22:30:00 2021-08-13T23:20:00;2021-08-14T22:30:00 2021-08-14T23:20:00;2021-08-19T22:30:00 2021-08-19T23:20:00;2021-08-20T22:30:00 2021-08-20T23:20:00;2021-08-21T22:30:00 2021-08-21T23:20:00