Amancey Doubs Amancey EUR 0 Cette exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Doubs vous plongera dans un polar médiéval dont vous serez le héros.

L’exposition est accessible pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Cette exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Doubs vous plongera dans un polar médiéval dont vous serez le héros.

L'exposition est accessible pendant les horaires d'ouverture de la bibliothèque

Entrée libre. Pour ados et adultes.

L’exposition est accessible pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Bibliothèque intercommunale 13, rue du Four Amancey

