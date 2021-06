AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Lux Astralis – Electroson Studio Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Lux Astralis – Electroson Studio 2021-07-01 – 2021-08-29

Alès Gard Alès Gard 8 Alès Lux Astralis est une balade lumineuse poétique de 35 à 45 minutes à vivre en famille sur le thème de l’espace et de l’astronomie.Suivez les traces d’une astronome qui, par une douce nuit d’été, fit de drôles de découvertes en scrutant les étoiles. Un parcours en huit étapes pour s’émerveiller et découvrir ses observations.Dès la tombée de la nuit, laissez-vous transporter par la magie du son, de la lumière et des projections vidéo le long d’un parcours immersif de 600m. Une manière originale de découvrir ou redécouvrir le magnifique Parc de la Tour Vieille à Alès.Ouvert tous les jours sauf le mercredi du 1er juillet au 29 août. POUR RESERVER ICI geoffrey@electroson.com Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-21 par GARD TOURISME

